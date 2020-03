Insgesamt acht infizierte Kärntner haben sich nachweislich in Ischgl oder in St. Anton am Arlberg aufgehalten. Laut Contact Racing des Landes Kärnten kommen die Neuerkrankten aus den Bezirken Spittal, Hermagor, Völkermarkt, St. Veit, Klagenfurt, Villach und Wolfsberg. Acht der mittlerwile 43 infizierten Kärntner mussten mittlerweile in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die restlichen Erkrankten befinden sich in Heimquarantäne.