150 Urlauber mithilfe des Landes zu Hotel gebracht

Die offenbar teils chaotisch verlaufene Abreise von ausländischen Gästen vergangenen Freitag aus den Tiroler Quarantäne-Gebieten im Paznauntal sowie in St. Anton am Arlberg sorgt jedenfalls weiter für Diskussionen. Das Land erklärte am Mittwoch auf APA-Anfrage, dass 150 Briten „unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorkehrungen“ für eine Nacht in einem Hotel etwas außerhalb von Imst untergebracht wurden.