„Diejenigen, die durch den Ausbruch des neuartigen COVID-19 besonders gefährdet sind, müssen in unserer Gesellschaft besonders geschützt werden“, gibt die Supermarktkette in einem Schreiben bekannt. Darum gelten ab sofort die Öffnungzeiten bis 9 Uhr in allen MPreis-Märkten für besonders gefährdete Personengruppen - alle anderen werden angehalten, zu anderen Zeiten einzukaufen. Generell wird Risikogruppen jedoch empfohlen, die Unterstützung durch Nachbarn und Mitbürger zu nutzen.