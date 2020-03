Intensivstation voll in Betrieb

Insgesamt befinden sich aktuell knapp 40 Mitarbeiter von KRAGES-Spitälern vorbeugend in häuslicher Quarantäne. 192 Personen sind es im ganzen Burgenland. 78 Menschen wurden negativ auf Covid-19 getestet. Die Intensivstation im Krankenhaus Oberwart ist mit allen zehn Intensivbetten ohne Restriktionen in Betrieb, teilte der Spitalsbetreiber am Mittwoch mit.