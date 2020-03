Was denken sich die Bayern eigentlich? Diese Frage stellen sich zurzeit viele betroffene Salzburger in den Grenzgemeinden wie Unken, Oberndorf oder Großgmain. Die Deutschen haben ihre Grenzen dicht gemacht: Die kleineren wie in Großgmain sind überhaupt nicht passierbar, bei größeren wie am Walserberg oder bei der Saalachbrücke in Salzburg wird streng kontrolliert. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP), der bereits Kritik an der Art und Weise der Grenzschließungen äußerte, suchte das Gespräch mit dem bayerischen Innenminister Joachim Hermann (CSU). Ergebnislos. Die Deutschen bleiben stur. Wer pendelt, muss eine Arbeitsbestätigung mitführen.