Dabei drückt „Doom Eternal“ spielerisch von Anfang an auf die Tube. Rennt man in anderen Shootern von Deckung zu Deckung und ballert aus selbiger auf anrückende Feinde, zieht man in „Doom Eternal“ als hochmobiler und schwergepanzerter „Doomslayer“ unter stetem Waffenwechseln eine Schneise des Verderbens durch ein Füllhorn von Dämonen, das sich diesmal statt am Mars auf der Erde breit gemacht hat. Die Feinde sollte man nicht unterschätzen: Der Schlüssel zum Überleben ist, zum richtigen Zeitpunkt die richtige aus gut einem Dutzend Waffen zu zücken, immer in Bewegung zu bleiben und keinen Feind zu nah heranzulassen.