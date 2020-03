Tests laufen schon länger

Schon seit einiger Zeit gibt es umfassende Tests in den USA und in China mit dem Wirkstoff Remdesivir des US-Unternehmens Gilead, wo der Vorarlberger Bischofberger bis Mitte 2018 Forschungsdirektor war. Er und seine Teams entwickelten im Kampf gegen Ebola Remdesivir, das sich als erfolgreich erwies. Nun handelt es sich bei Ebola wie bei RSV (Respiratorische Synzytial-Virus), Influenza und eben Corona um RNA-Viren (ihr Erbmaterial besteht aus Ribonukleinsäure, nicht aus DNA), sie weisen ähnliche Symptome auf. Sie sind also alle ähnlich strukturiert.