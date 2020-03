Mittlerweile ruderte die Ex-„High School Musical“-Beauty aber wieder zurück. Ihre Worte seien aus dem Kontext genommen worden, so Hudgens in einer weiteren Instagram-Story. „Es ist eine verrückte Zeit. Es ist eine verrückte, verrückte Zeit! Ich bin zu Hause und im Lockdown, und ich hoffe, dass ihr das auch tut - in voller Quarantäne! Sicher und vernünftig bleiben. Ja, ich nehme diese Situation keineswegs auf die leichte Schulter. Ich bin zu Hause. Also, bleibt alle zu Hause.“