Auch das BMW-Werk in Steyr ist von der Produktionsunterbrechung bis 19. April betroffen. Am Mittwoch wurde begonnen, die Produktion herunterzufahren. Nach Gesprächen mit Produktionsnetzwerk und Betriebsrat würden am Donnerstag zuerst die Mitarbeiter, dann die Öffentlichkeit näher informiert, erklärte eine Unternehmenssprecherin.