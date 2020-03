Dramatische Szenen auch am Mittwoch am Grenzübergang Nickelsdorf. Hunderte heimische Polizisten unterstützt von Kollegen aus Wien und Niederösterreich standen rund um die Uhr im Einsatz, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Bilder, wie sie den Burgenländern aus dem Jahr der Flüchtlingskrise 2015 noch sehr gut in Erinnerung sind, wurden wach. Nur wenige Stunden hatte Ungarn in der Nacht auf Mittwoch die Grenzen geöffnet, Rumänen und Bulgaren in einem Konvoi durchgewunken. Serben durfte nicht passieren, sie wurde zurückgeschickt. Aber schon am Mittwochvormittag spitzte sich die Lage erneut zu. „Ich habe mir ein Bild vor Ort gemacht. Unsere Exekutive und natürlich auch das Rote Kreuz haben hervorragende Arbeit geleistet. Die Wartenden wurden beruhigt und mit Trinkwasser versorgt“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf.