Die Sozialkontakte auf ein Minimum reduzieren, Menschenansammlungen vermeiden: So lauten zentrale Vorgaben zur Eindämmung des Coronavirus. Doch am Ratzersdorfer See in St. Pölten herrscht reges Treiben. Roma und Sinti sind - wie jedes Jahr - dorthin mit Wohnwägen angereist. Während einige bereits vor den Corona-Maßnahmen angekommen sind, hat sich die Zahl mit Wochenbeginn mehr als verdoppelt. Dutzende Wohnwägen - deutlich mehr als die Jahre davor - parken hier mittlerweile. „Wir müssen uns einsperren und sollen niemanden treffen, für einige scheint das aber nicht zu gelten“, ärgert sich eine St. Pöltnerin.