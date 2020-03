„Ab Mitternacht werden die Zu- und Abfahrten in die jeweiligen Ortschaften streng kontrolliert und nur noch für Lebensmitteltransporte, wichtige Infrastruktur und Arbeitskräfte in Schlüsselpositionen passierbar sein“, kündigte Landeshauptmann Haslauer am Mittwochnachmittag an. Die Maßnahme habe man in enger Absprache mit den Bürgermeistern, der Bezirkshauptmannschaft und der Gesundheitsbehörde getroffen. In den Orten gelten die allgemeinen Ausgangsbeschränkungen. Bis 31.3. sollen die Gemeinden abgeriegelt werden. Die Versorgung seit jedenfalls sichergestellt.