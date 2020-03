In Österreich herrscht derzeit Ausnahmezustand. Bis auf die wichtigsten (Nah-)Versorger sind die Geschäfte derzeit geschlossen. Vor Baumärkten, Möbelhäusern, Bekleidungsgeschäften und Co., schlicht allen Läden, die keine unbedingt notwendigen Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen, stehen Kunden ob der Ausgangsbeschränkungen derzeit vor verschlossenen Türen. Dem lokalen Handel stehen enorme Umsatzeinbußen bevor, viele greifen auf Online-Shopping bei internationalen Konzernen zurück. Doch jeder Österreicher hat es in der Hand, die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Doch welche Betriebe liefern, führen Online-Bestellungen aus, kurz: bieten auch in Zeiten der Krise ihre Services an? Wir suchen IHR Unternehmen. Ob Agentur, Buchhandlung, Kleider-, Kosmetik- oder Spielzeughersteller, Winzer und sonstige Dienstleister - tragen Sie hier Ihre Services ein!