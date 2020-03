„Mit großem Bedauern müssen wir die Absage des Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam bekannt geben“, ließ die EBU in ihrem Statement wissen. Man habe sich in den vergangenen Wochen viele Alternativen überlegt, allerdings sei es durch die Ausbreitung des Coronavirus „einfach nicht möglich“, eine Veranstaltung wie diese auszutragen. Der ESC solle 2021 - wenn möglich ebenfalls in Rotterdam - nachgeholt werden.