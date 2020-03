„All-Time-Highs“ bei Sprachtelefonie

Magenta-Chef Andreas Bierwirth verwies am Dienstag auf die Renaissance der Sprachtelefonie: „Wir haben in den vergangenen Tagen All-Time-Highs vor allem in der

Sprachtelefonie und auch ein Wachstum in der Datennutzung gesehen. Die Telefonie hat sich in der Arbeitszeit verdoppelt, die Internetnutzung ist um etwa 40 Prozent gestiegen.“