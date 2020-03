Die Landesblauen haben diese Anfragen - die Beantwortung bindet das Büro von Landesrätin Juliane Bogner-Strauss und ganze Abteilungen in den steirischen Spitälern für geraume Zeit - nicht irgendwann formuliert, sondern am 12. März, also mitten in den Corona-Horror hinein. Wie es um die Sicherheit in Spitälern bestellt ist - gemeint ist nicht die vor dem Virus, sondern, ob man wohl gegen Taschlzieher & Co gewappnet ist. Oder aus welchen Gründen die Polizei in Kliniken gerufen worden ist.