In der Nacht auf Mittwoch stiegen unbekannte Täter in ein Geschäft in Greifenburg ein, brachen den Tresor auf und stahlen Bargeld. Danach richteten sie noch gewaltigen Schaden an, indem sie einen Feuerlöscher versprühten. Eine bisherhige Fahndung verlief negativ. Die Ermittlungen laufen.