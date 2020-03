Neue Website soll heimische Lokale unterstützen

Nun wurde eine neue Plattform ins Leben gerufen, die auf die Solidarität der Mitmenschen baut. Mit dem Kauf von „Vorfreude-Gutscheinen“. Diese sollen den notwendigen Cash-Flow für die Lieblingslokale bringen und dadurch das Stammbeisl inklusive Belegschaft unterstützen. „Wir lieben unsere Lieblingslokale und haben dort so viele unvergessliche Momente erlebt. Jetzt ist es an der Zeit etwas zurückzugeben“, erklären die Initiatoren Nina Mohimi, Co-Founder of The Coolinary Society, Art Director und Dauer-Foodie Sebastian Hofer sowie der Geschäftsführer der Agentur Virtue, Konstantin Jakob.