Steirerin an Virus verstorben

Mittwochmittag wurde bekannt, dass in jenem Seniorenheim in Hartberg, aus dem schon die erste steirische Coronavirus-Tote stammte, eine weitere Bewohnerin gestorben ist. Es bestand dringender Verdacht, dass auch sie mit dem Virus infiziert war. Am Abend bestätigte die Landessanitätsdirektion: Die Frau (Jahrgang 1940) ist an dem Coronavirus verstorben. Damit gibt es vier Todesfälle in der Steiermark, die mit dem Virus in Verbindung stehen.