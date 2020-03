Frau stellt selbst Toilettenpapier für Familie her

Genügend Toilettenpapier zuhause lagernd zu haben, hat für viele in Zeiten des „Hausarrests“ oberste Priorität. Deswegen steht man in einigen Supermärkten und Drogerien vor leeren Regalen. In Wien hat man genügend Nahversorger zur Verfügung, sodass sicher jeder fündig wird. Anderenorts scheint dies nicht der Fall zu sein. Eine Mutter aus Australien hat sich deswegen erfinderisch gezeigt und ihr eigenes WC-Papier hergestellt.