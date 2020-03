Still stehen nun auf unbestimmte Zeit 158 Baustellen im ganzen Land. Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft hat sich dazu entschlossen, den Betrieb vorerst einzustellen. „Kurzfristige Ausnahmen gibt es nur in besonders gelagerten Fällen, mit ausdrücklicher Zustimmung unserer Bauleitung und unter Einhaltung sämtlicher Schutzvorschriften“, so das Unternehmen.