Mehr als 50 Prozent des Gewichtes tragen und balancieren wir mit dem Vorfuß. Dieser ist kraftvoll, beweglich und sensibel zugleich, um sich schnell an die Bodenbeschaffenheiten anzupassen. Eine wichtige Funktion übernehmen dabei Zehen und Fußgewölbe. Chronische Fehlhaltung, aber auch Veranlagung führen häufig zu Problemen. Senkt sich beispielsweise aufgrund schwacher Sehnen und Bänder das Längsgewölbe, entsteht ein Senk- oder Plattfuß. Bei einer Hammer- bzw. in der stärkeren Ausprägung Krallenzehe genannt, kommt es zu einem Missverhältnis zwischen Länge der Zehenknöchelchen und den umliegenden Geweben (Kapsel, Sehnen). Dies verursacht in Folge eine Verkrümmung des Mittelgelenks. Daher: vorbeugend bzw. im Anfangsstadium durch gezielte Fußgymnastik betroffene Strukturen dehnen und kräftigen. Sportwissenschafterin Mag. Béatrice Drach-Schauer, MPH, zeigt nachfolgend einige Übungen zum Nachmachen vor.