AK-Anderl appelliert an die Betriebe für Kurzarbeit

AK-Präsidentin Renate Anderl betonte den Schulterschluss bei der Unterstützung der Betriebe, aber auch bei den vielen Maßnahmen, um den Arbeitnehmern zu helfen. „Mein Appell an die Betriebe ist nach wie vor, dass Modell der Kurzarbeit zu nützen, nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich.“ Es gelte Betriebe und Arbeitsplätze zu schützen, um „nach der Krise wieder hochfahren“ zu können.