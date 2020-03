Über 45 Kilometer Stau

Eine erste teilweise Grenzöffnung in der Nacht auf Mittwoch hatte die Lage in Nickelsdorf nicht entscheidend verbessern können. Am Mittwoch um 5 Uhr war die Grenze auf ungarischer Seite erneut geschlossen worden. Dies führte zu einem weiteren Anwachsen des Lkw- und Pkw-Staus, der nach Angaben der Polizei beiderseits der Grenze am Vormittag eine Länge von mehr als 45 Kilometern erreichte. In Österreich stand der Verkehr auf einer Distanz von rund 35 Kilometern, in Ungarn war der Stau rund zwölf Kilometer lang.