Mit „SnowRunner“ können sich Gamer ab dem 28. April auf PS4, Xbox One und PC (via Epic Games Store) in schlamm- und schneelastige Offroad-Abenteuer stürzen. Ein neuer Trailer gibt einen Überblick über die PS-starken Fahrzeuge, herausfordernde Missionen sowie die extremen Geländebedingungen, die Spieler erwarten.