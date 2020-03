So können es sich obdachlose und armutsbetroffene Menschen schmecken lassen. „Wir lassen niemanden zurück und stehen zusammen. Und essen gibt es genug, auch für die, die es sich nicht leisten können. Danke für die Arbeit an das Team und danke für die gute Zusammenarbeit an die Caritas!“, sagt Sozialstadträtin Anja Hagenauer. Verschiedene Partner sind die ganze Woche im Einsatz. Bei der Metzgerei Aiblinger gibt es die Mehrweg-Behälter für die Mahlzeiten. Die Caritas organisiert den Transport und die kontaktlose Übergabe. Die Stadt stellt die Lebensmittel und das Kochteam bereit.