Bei den Grenzkontrollen, die auch vom Bundesheer unterstützt wurden, gab es zunächst keine Zwischenfälle, sagte Nemetz. „Der Güterverkehr rollt, Individualverkehr gibt es natürlich deutlich weniger.“ Laut Auskunft der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land gab es bis inklusive Dienstag am Grenzübergang zu Italien in Thörl-Maglern (Autobahn und Bundesstraße) mehr als 6.000 Gesundheitschecks. 116 Personen wurden abgewiesen, 261 einreisende Österreicher begaben sich in Heimquarantäne und 1.411 Mal wurde eine Durchreise ohne Stopp in Österreich gewährt.