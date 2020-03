Für die Marke Triangl ließ sich die Gabriella Brooks jetzt in knappen Bikinis ablichten. Kein Wunder, dass man angesichts der süßen Zweiteiler gleich vom nächsten Sommer träumt. Geht es nach dem Bademodenhersteller, so liegen in diesem Sommer vor allem zarte Pastelltöne und süße Blumenmuster im Trend.