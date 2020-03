Versicherung, Mitarbeiterlöhne, Miete, Pacht und zahlreiche Rechnungen - für viele Unternehmer und Privatpersonen bringt die aktuelle Situation auch finanzielle Probleme mit sich. Denn, auch wenn die Welt ein Stück still steht, bleiben die laufenden Kosten. In Finkenstein will die Gemeinde entlasten; in Villach zeigt eine Unternehmerin Herz und verzichtet auf einen Monat Mieteinnahmen.