Die Versorgung der Gemeinde mit Medizin und Lebensmitteln ist jedenfalls sichergestellt, betont der Bürgermeister. Personen, die sich beruflich im Ort aufhalten, können diesen im Falle einer Abriegelung noch am Mittwoch verlassen. Gemeindebürger, die sich arbeitsbedingt derzeit nicht in Flachau aufhalten, dürfen am Mittwoch noch anreisen.