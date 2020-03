Die Autobauer BMW und Tesla haben am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie ihre Produktion aufgrund der Coronavirus-Pandemie vorübergehend unterbrechen. Bei BMW betrifft das die europäischen Werke sowie eine Fabrik in Südafrika. Der US-Elektroautohersteller Tesla muss seine Produktion wochenlang schließen, weil die Behörden in Kalifornien eine dreiwöchige Ausgangssperre verhängten.