Wienerlied gegen die Corona-Krise

Die großen Krisen in Österreich wurden immer schon von Musik begleitet. War zuletzt mit „Going to Ibiza“ ein ironischer 90’s-Song in den Charts, kann es für die aktuelle, noch viel ernstere Krise eigentlich nur etwas Ruhigeres, Melancholischeres, Bluesigeres sein: Ein Wienerlied. Wolfgang Strobl, Inhaber des Cabaret Fledermaus, hat mit Pianist Frantisek Drafi und ehemaligen Mitgliedern der Falco-Band einen eigenen Song kreiert: „Sperrt‘s den Steffl zua“.