3800 Mitarbeiter betroffen

Allein in Schwertberg beschäftigt das Unternehmen rund 2000 Mitarbeiter, insgesamt sind es rund 3800 an allen drei Standorten in Österreich. In St. Valentin ist das Großmaschinenwerk beheimatet, in Dietach das Roboterwerk. Vertrieb, Anwendungstechnik und Service inklusive Hotline und Ersatzteilabteilung stehen den Engel-Kunden weiter uneingeschränkt telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.