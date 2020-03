Auch Spanien ruft zur Mäßigung auf

An die Vernunft der Internetnutzer appelliert man auch in Spanien. In dem in Europa am zweitstärksten von der Corona-Krise betroffenen Land haben die Telekom-Anbieter die Nutzer schon am Sonntag zur Mäßigung aufrufen müssen, um die entstandene „Verkehrsexplosion“ in den Griff zu bekommen.