China landete erstmals auf der Mondrückseite

Am 3. Jänner vergangenen Jahres hatte China als erste Nation eine Raumsonde auf der erdabgwandten Rückseite des Mondes landen lassen. Der Lander „Chang’e-4“ (Bild oben) und der Rover „Yutu-2“ erforschen seit mittlerweile mehr als einem Jahr die „dark side of the moon“ und haben bereits Tausende hochauflösende Bilder zur Erde gefunkt.