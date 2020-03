Das sagt die Zahnärztekammer

„Die Österreichische Zahnärztekammer empfiehlt auf Grund der aktuellen Situation, alle Behandlungen auf das zahnmedizinisch Notwendigste zu beschränken und auf Notbetrieb umzustellen, um Schmerzpatienten nicht im Regen stehen zu lassen“, hieß es in einem Schreiben am 15. März. Außerdem verweisen die Kammervertreter darauf, dass es keine behördliche Anordnung zur Schließung gab, „daher können wir nur unverbindliche Empfehlungen“ aussprechen. Im Klartext: Jeder soll so tun, wie er meint! „Wir ersuchen um Verständnis, dass in der derzeitigen Situation, in der Neuigkeiten Schlag auf Schlag kommen und das Gesundheitssystem vor einer gewaltigen Herausforderung steht, die lückenlose Information der Zahnärzteschaft schwierig ist“, heißt es weiters seitens der Kammer. Von der AGES und dem Gesundheitsministerium gab es bisher keine Stellungnahme.