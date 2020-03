Zwei Kilometer, sieben Stationen

Beide sprühen förmlich über, wenn sie über das Konzept des künftigen Themenweges sprechen, dessen Realisierung in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen wurde. „Ein wunderschöner, circa zwei Kilometer langer Rundgang mit fünf bis sieben Stationen“, sagt Holaus. Damit die Ähren zu neuen Ehren kommen, hat sich Konzeptersteller „Sunkid“ für Erwachsene und Kinder einiges einfallen lassen: Am idyllischen Areal am Wasserfall gleich am Eingangsportal sollen Sand- und Wasserspielplatz, Kneippbecken, Stehwippe, Rutsche und Sitzgarnituren eine Wohlfühl- und Spieloase bilden, bevor an den weiteren Stationen der Weg bis zur reschen Semmel erzählt wird. Föger: „Wir könnten alte Getreidesorten anbauen, den ehemaligen Bierkeller wiederbeleben und die heutige Getreideernte mit der von früher vergleichen.

So trivial der Titel auch klingen mag, so wichtig sei es, der sich von den Ursprüngen der Nahrungsmittel entfernenden Bevölkerung altes Wissen zu vermitteln. „Wir werden jetzt den Bestbieter ermitteln“, weiß Vize Holaus, „darüber hinaus sind noch einige Gespräche zu führen. Die Bezirkshauptmannschaft Imst hat ihr grundsätzliches Okay gegeben.“