Derzeit sei die Schnelleinsatzgruppe Neusiedl am See mit zwei Paletten zu je 1200 Flaschen Trinkwasser an Ort und Stelle, hieß es vonseiten des Roten Kreuzes. In einem nächsten Schritt würden nun Kollegen aus Wien angefordert, die die Wartenden mit Essen versorgen sollen. „Wir rechnen damit, dass es länger dauern kann und mit Wasser nicht getan sein wird“, sagte der Sprecher. Um 10 Uhr sei das Rote Kreuz zu dem Betreuungseinsatz gerufen worden. Dieser werde aber wohl den ganzen Tag und auch den Abend über andauern.