Anrufvolumen verdreifacht

Klar sei aber, dass das Coronavirus das Nutzungsverhalten der Kunden beeinflusse. „Ganz extrem war es am vergangenen Freitag“, sagte Krammer - also jenem Tag, als die Bundesregierung eine Reihe gravierender Einschränkungen für das Alltagsleben bekannt gab. „Wir haben hier das dreifache Anrufvolumen eines normalen Tages registriert.“ Auch in den Folgetagen verzeichnete HoT ein erhöhtes Mobilfunkaufkommen, „aber nicht mehr so dramatisch“. Das Datenvolumen habe sich in den vergangenen Tagen ebenfalls erhöht. „Hier ist die Auslastung aber besser über den Tag verteilt. Sonst haben wir die große Spitze am Abend, wenn alle zu Hause sind.“