Der Tiroler Texter und Komponist Manu Stix sorgt auf YouTube mit seinem Song „I möcht mi nur bedanken“ für Begeisterung. Wie uns allen ist ihm die derzeitige Situation seit dem Wochenende nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Unter der Dusche sei ihm dann der Text zu dem Song „I möcht mi nur bedanken“ eingefallen. In dem Lied, das perfekt ausdrückt, was in unserem Land gerade vor sich geht, bedankt er sich bei allen, die jetzt ihr Bestes geben.