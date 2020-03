Da die EM heuer wegfällt, haben die nationalen Ligen statt bis Mitte Mai, plötzlich bis Ende Juni Zeit, ihre Bewerbe zu Ende zu spielen. Abzuwarten bei der neuen Termingestaltung sind noch die Entscheidungen der UEFA bezüglich der Fortsetzung der Europacup-Bewerbe und der Neuansetzung der ausgefallenen März-Länderspiele. In der Bundesliga sind die zehn Runden der Meister- sowie Qualifikationsgruppe und das Europacup-Play-off noch zu absolvieren, zu finden gilt es auch einen Termin für das ÖFB-Cup-Finale, das am 1. Mai in Klagenfurt in Szene gehen hätte sollen. Am Mittwoch ist eine Videokonferenz mit Verantwortlichen aller Klubs angesetzt, in der über die neuesten Entwicklungen gesprochen wird. „Es ist ausgelegt als Informationsveranstaltung, dass wir jetzt einmal weiter den Liga-Betrieb aussetzen, ist sowieso klar“, sagte Ebenbauer. Zumindest einmal bis Ostern wird fix keine Kugel rollen.