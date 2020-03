Ihr Start hätte unbeschwerter sein können: An die 40 Babys werden derzeit an der Salzburger Wochenbettstation professionell betreut. Aber zum Glück gelten nach derzeitigem Wissensstand für Neugeborene und ihre Mütter in der Corona-Krise keine zusätzlichen Risiken. Das Team von Vorstand Prof. Thorsten Fischer mit rund 40 Ärzten, Hebammen und Pflege ist auf die spezielle Situation gut vorbereitet.