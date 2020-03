Der Internationale Volleyball-Verband (FIVB) hat indes die Nations League im Hallen-Volleyball auf die Zeit nach den Olympischen Spielen terminlich verlegt. Diese sollen am 9. August enden. Auf der World Tour der Beachvolleyballer sind das 4*-Turnier in Itapema in Brasilien und das 3*-Event in Jurmala in Lettland die nächsten angesetzten Turniere - beide sollen ab 6. Mai stattfinden.