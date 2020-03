Neues Album

Ihre oberösterreichische Kollegin AVEC veröffentlicht am 27. März ihr neues Album „Homesick“, das sie nicht nur mitgeschrieben, sondern auch -produziert hat. Einen Eindruck von den neuen, gefühlvollen Nummern mit melancholischen Texten vermittelt die neue Single „Runaway“. Die junge Musikerin ist außerdem Teil des Künstlerprogramms „Radar“ vom Musikstreamingdienst Spotify. Das Unternehmen will damit ausgewählte Künstler unterstützen, etwa durch vermehrten Einsatz in Spotify-Playlists.