Resolution an den Bund

„Das gehört natürlich geändert“, hat Soziallandesrätin Gerstorfer diese Kritik gerne aufgegriffen. Zuständig ist der Bund, daher wurde eine dringliche Resolution an die Bundesregierung formuliert. Mit Unterstützung der Grünen hat die SPÖ diese Resolution im Landtag eingebracht. Und dort stimmten auch ÖVP und FPÖ diesem Anliegen zu. In Oberösterreich würden etwa 5800 Menschen mit Beeinträchtigungen von gerechten Lösungen profitieren. Der Landtag pocht hier auch darauf, das eine entsprechende Finanzierung von Bundesseite zu erfolgen habe.