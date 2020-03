Kurzarbeit wird diskutiert

Bei der Lenzing AG sind alle Werke in Betrieb, auch bei BMW Motoren in Steyr herrscht mehr oder weniger „business as usual“. Bei der Amag in Ranshofen wurde die Werkskantine geschlossen. Bei Automationsspezialist Stiwa läuft die Fertigung nur noch eingeschränkt, Kurzarbeit wird diskutiert.