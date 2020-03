Die Grenzfrage war am Dienstag wichtiger Streitpunkt im Kreis der 27 Staaten. Mehrere Regierungen hatten einseitig Grenzkontrollen oder gar -schließungen verhängt, was zum Teil kilometerlange Staus und Frust verursachte. In der Hoffnung, Kontrollen in der EU lockern zu können, hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereits am Montag vorgeschlagen, Einreisen in die EU bis auf wenige Ausnahmen für 30 Tage zu stoppen.