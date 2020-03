Bei einem Spaziergang in Arriach ist am Dienstag eine 53-Jährige gestürzt. Sie fiel dabei so unglücklich auf einen Ast, dass sich dieser in ihren Bauch bohrte. DIe Frau wurde verletzt, alarmierte selbst die Rettung und wurde vom Rettungshubschrauber C 11 ins Klinikum geflogen.