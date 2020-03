Die Gemeinde Ramsau am Dachstein hatte sich nach einem positiven Test auf Coronavirus selbst abgeriegelt. Nun stellt das Land Steiermark klar: Die Gemeinde bzw. Bürgermeister Ernst Fischbacher wären dazu nicht befugt gewesen, sondern nur die Bezirkshauptmannschaft Liezen oder das Gesundheitsministerium. Es handle sich bei der „massiven Überschreitung des eigenen Wirkungsbereiches einer Gemeinde um eine gesetzeswidrige Maßnahme“, so in einer Aussendung des Landes.