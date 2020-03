Um 64 Prozent mehr Meldungen am Montag

„Allein am Montag hat es in Tirol 2800 neue Arbeitslosenmeldungen bei uns gegeben. Das sind deutlich mehr als am stärksten Tag des gesamten vergangenen Jahres“, erklärt Tirols AMS-Chef Anton Kern im Gespräch mit der „Krone“. Wie viel mehr, lasse sich aktuell wegen der Überlastung des Computersystems nicht genau erheben. Kern verweist aber auf die Bundeszahlen, die ein beunruhigendes Bild ergeben: Österreichweit wurden am Montag 16.400 Meldungen registriert, das sind um 64 Prozent mehr als am absoluten Spitzentag 2019.